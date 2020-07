Wenig Euphorie in der Kino-Branche

Ein wichtiger Grund für den Start der Filme ist, dass Kinos nun in allen Bundesländern ihren Betrieb wieder aufnehmen dürfen. In Berlin ist dies beispielsweise offiziell seit Dienstag (30. Juni) möglich, viele Kinos in der Hauptstadt wollen am Donnerstag (2. Juli) starten. Auch in Hamburg fangen viele Programmkinos dann wieder an.

Überhaupt gab es zuletzt einige positive Nachrichten aus der Branche: Freiluft- und Auto-Kinos sind seit Wochen beliebt und erleben einen Besucher-Ansturm wie selten zuvor. Doch das allein kann die Existenz der Kino- und Filmwelt nicht retten. Wichtig wäre, dass auch die regulären Kinos wieder genügend Tickets verkaufen. Das aber ist mehr als ungewiss. Von Euphorie ist wenig zu spüren. Vielmehr wachsen die Sorgen, wie es nun wirklich weitergehen soll.

Eine große Hürde sind die Auflagen, die mit den Wiedereröffnungen verbunden sind. Zwischen den Besucher-Gruppen müssen 1,5 Meter Abstand gehalten werden - damit bleiben deutlich mehr Plätze in einem Saal frei als besetzt werden können.

Die Corona-Auflagen machen den Kino-Betreibern zu schaffen. (Archiv) Bildrechte: dpa

Hollywood lässt auf sich warten

Das andere große Problem sind allerdings die Filme selbst, genauer gesagt der Mangel an neuen Großproduktionen. Im Juni waren zunächst eher kleine Werke in die Kinos gekommen, jetzt im Juli soll es aber wieder richtig losgehen. Vor allem aber Hollywood-Produktionen gelten in dem Zusammenhang als wichtige Zugpferde. So sollten Ende des Monats eigentlich Disneys "Mulan" und Christopher Nolans Thriller "Tenet" mit Robert Pattinson starten. Die Studios hatten jedoch die Reißleine gezogen und die weltweiten Starts dieser Filme in den August verschoben - vorerst.

Der Grund: Wenn die Kinos in großen Teilen der Welt wegen der Corona-Pandemie noch nicht wieder oder nur deutlich eingeschränkt geöffnet haben, wären auch die Einnahmen viel niedriger. Solche Verluste will kein Studio riskieren, besonders nicht bei Filmen, die viele Millionen US-Dollar gekostet haben. Bis sich die Aussichten in dieser Hinsicht verbessern, dürfte daher noch einige Zeit vergehen.