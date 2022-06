Eigentlich wird Dostarlimab in der Therapie von Gebärmutterkrebs eingesetzt. Forscher und Forscherinnen am Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York verabreichten den Wirkstoff jedoch im Rahmen einer Studie an zwölf Darmkrebspatienten. Sechs Monate mussten die Probanden das Medikament alle drei Wochen einnehmen.