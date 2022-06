Eigentlich wird Dostarlimab in der Therapie von Gebärmutterkrebs eingesetzt. Forscher und Forscherinnen am Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York verabreichten den Wirkstoff jedoch im Rahmen einer Studie an zwölf Darmkrebspatienten. Sechs Monate mussten die Probanden das Medikament alle drei Wochen einnehmen. Das überwältigende Ergebnis: Bereits ein Jahr nach der Behandlung galten alle Teilnehmer als krebsfrei. Der Krebs konnte nach der sechsmonatigen Behandlung bei keinem der Patienten mehr nachgewiesen werden. Und nicht nur das: Durchschnittlich benötigten die Patienten auch bis zu einem Jahr nach der Therapie keine weiteren Behandlungen mehr. Doch trotz der sensationellen Ergebnisse warnt das Forscherteam vor voreiligen Schlüssen – es sei noch zu früh, um von einer vollständigen Heilung auszugehen.