Sportchef Horst Heldt vom 1. FC Köln plädierte derweil für "mehr Selbstverständlichkeit" bei dem Thema. "Der erste Schritt sollte doch sein, dass wir das Thema weniger wichtig definieren", so Heldt: "Im Grunde geht das keinen etwas an. Jeder sollte so leben, wie er es für richtig hält."