Vor allem ältere und kranke Tiere verlassen gegen Ende ihres Lebens ihre Schule. Dass der Lübecker Delfin krank ist, glaubt die Meeresbiologin Tamara Narganes Homfeldt aber nicht. "Dann hätte man Hautausschläge oder Verletzungen gesehen. Kranke Tiere springen in der Regel auch nicht so vergnügt in die Luft." Auch um das Nahrungsangebot in der Lübecker Bucht müsse man sich keine Gedanken machen. "Wenn der Delfin nicht genug Futter gefunden hätte, wäre er gar nicht erst in die Bucht gekommen."

Delfine sind eigentlich immer in Gruppen, in sogenannten Schulen, unterwegs. Bildrechte: dpa