Ein verspielter Delfin hat am Wochenende in der Lübecker Bucht für viel Aufsehen gesorgt. "Er hat die Touristen unterhalten und einige Kunststücke vorgeführt", sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei in Lübeck. Es ist seit vielen Jahren der erste Delfin, der sich in der Bucht zeigt. Zuletzt wurde 2018 hier einer gesichtet.

Delfin oder Schweinswal: Das ist hier die Frage

Dass es sich zweifelsfrei um einen Delfin und nicht um einen Schweinswal handelt, davon geht auch die Meeresbiologin Tamara Narganes Homfeldt von der Delfinschutzorganisation WDC aus. Im Interview mit BRISANT sagt sie: "Das Springen und Spielen ist ganz typisch für Delfine." Sehr wahrscheinlich sei der Delfin aus dänischen Gewässern gekommen und habe seine Gruppe verloren. "Das kommt nur ganz selten vor, weil Delfine eigentlich immer in sogenannten Schulen unterwegs sind", so die Meeresbiologin weiter.

Ist der Delfin krank?

Vor allem ältere und kranke Tiere verlassen gegen Ende ihres Lebens ihre Schule. Dass der Lübecker Delfin krank ist, glaubt die Meeresbiologin Tamara Narganes Homfeldt aber nicht. "Dann hätte man Hautausschläge oder Verletzungen gesehen. Kranke Tiere springen in der Regel auch nicht so vergnügt in die Luft." Auch um das Nahrungsangebot in der Lübecker Bucht müsse man sich keine Gedanken machen. "Wenn der Delfin nicht genug Futter gefunden hätte, wäre er gar nicht erst in die Bucht gekommen." Delfine sind eigentlich immer in Gruppen, in sogenannten Schulen, unterwegs. Bildrechte: dpa

Expertin: Lassen Sie den Delfin in Ruhe!

Wie geht es mit dem Delfin jetzt weiter? Tamara Narganes Homfeldt hofft, dass das Tier bald zu seiner Schule zurückfindet. Wichtig in den kommenden Tagen sei vor allem, dass man den Delfin in Ruhe lasse. Der Tipp der Meeresbiologin: "Fahren Sie bitte nicht mit Booten in die Bucht, um den Delfin anzulocken." Auch von Tauchgängen rät die Wissenschaftlerin ab. Delfine sind sehr neugierig und eventuell bleibe der Delfin dann länger in der Bucht. Besser wäre aber, er findet zu seiner Gruppe zurück.