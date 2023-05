Der Delfin, der bereits Ende April für viel Aufsehen in der Lübecker Bucht gesorgt hat, ist noch immer da! Überall am Ufer des Ostseebads Travemünde standen am Wochenende Menschen, die auf einen Sprung des Delfins warteten - und wurden nicht enttäuscht. Mittlerweile hat das Tier auch einen Spitznamen: "Delle" heißt der Delfin jetzt. Wie es zu diesem Namen kam, ist allerdings unklar.

"Delle" liebt Boote

Ein Sprecher der Wasserschutzpolizei sagte, der Delfin liebe Schiffe und Boote. "Delle" springe gerne neben ihnen auf und ab. "Auch unser Polizeiboot hat er schon begleitet", so der Sprecher weiter. Zu sehen ist "Delle" laut NDR fast täglich, vor allem an der Nordermole und in der Nähe der Priwallfähre in Travemünde. Seit zwei Woche zeigt sich Delfin "Delle" immer wieder mal. Bildrechte: dpa

Delfin stammt wohl aus Dänemark

Die Meeresbiologin Tamara Narganes Homfeldt von der Delfinschutzorganisation WDC geht davon aus, dass "Delle" aus Dänemark an die deutsche Ostseeküste gekommen ist. Sehr wahrscheinlich habe er seine Gruppe verloren. Im Interview mit BRISANT sagt sie: "Das kommt nur ganz selten vor, weil Delfine eigentlich immer in sogenannten Schulen unterwegs sind."

Ist der Delfin krank?

Vor allem ältere und kranke Tiere verlassen gegen Ende ihres Lebens ihre Schule. Dass "Delle" krank ist, glaubt die Meeresbiologin Narganes Homfeldt aber nicht. "Dann hätte man Hautausschläge oder Verletzungen gesehen. Kranke Tiere springen in der Regel auch nicht so vergnügt in die Luft."



Auch um das Nahrungsangebot in der Lübecker Bucht müsse man sich keine Gedanken machen. "Wenn der Delfin nicht genug Futter gefunden hätte, wäre er gar nicht erst in die Bucht gekommen." Auch die Wasserschutzpolizei ist sich sicher: "Heringe gibt's hier genug." Delfine sind eigentlich immer in Gruppen, in sogenannten Schulen, unterwegs. Bildrechte: dpa

Expertin: Lassen Sie den Delfin in Ruhe!