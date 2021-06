Die Warnungen vor einer vierten Corona-Welle in Deutschland werden immer deutlicher. Schuld ist die Delta-Variante des Coronavirus, die sich schneller verbreitet als bisherige Mutationen. Aktuell dürften 30 Prozent der Neuinfektionen auf die Delta-Variante zurückzuführen sein, sagte der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie Carsten Watzl. Kinder sollen besonders gefährdet sein, sich zu infizieren, das legen Studienergebnisse aus Schottland nahe.

Anpassung der Impfempfehlung für Kinder gefordert

Eine Impfung gegen das Coronavirus ist für die meisten Kinder und Jugendlichen in Deutschland bislang nicht vorgesehen. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Impfung bei Kindern und Jugendlichen zwischen zwölf und 17 Jahren nur bei bestimmen Vorerkrankungen oder anderen Risikofaktoren. Laut einer Auswertung des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung betrifft dies etwa elf Prozent der Kinder in dieser Altersgruppe. Auf Wunsch und nach ärztlicher Beratung sind Impfungen ab dem Alter von zwölf Jahren allerdings für alle möglich.

Für den Politiker Karl Lauterbach (SPD) geht diese Stiko-Empfehlung angesichts der Delta-Variante nicht weit genug. Der Gesundheitsexperte fordert die Stiko deshalb auf, ihre eingeschränkte Empfehlung für Corona-Impfungen von Kindern zu überdenken. Die Stiko argumentiere, dass Covid-19 für Kinder harmlos sei, so Lauterbach in der "Rheinischen Post". "Für die Delta-Variante gilt dies meiner Ansicht nach aber nicht", sagte er. In Großbritannien würden bereits viele Kinder mit Covid-19 in Krankenhäusern behandelt. "Die Angaben der Stiko beziehen sich immer auf alte Varianten", so Lauterbach. Eine Durchseuchung der Kinder mit der Delta-Variante sei zu riskant. Karl Lauterbach fordert eine Anpassung der Impf-Empfehlung für Kinder und Jugendliche (Archiv) Bildrechte: dpa

Delta-Variante mit tückischen Symptomen

Besonders tückisch bei der Delta-Variante: Die Symptome bei einer Infektion mit der Delta-Variante können bei jüngeren Menschen denen einer Erkältung sehr ähneln. Das Risiko einer Weiterverbreitung im Freundes- und Bekanntenkreis, beispielsweise in der Schule, ist also erhöht. Typische Symptome bei der Delta-Variante sind: Kopfschmerzen, Müdigkeit, Fieber, Halsschmerzen, Appetit-Verlust, Schnupfen. Auf diese Symptome sollten Eltern also besonders achten. Die schottische Studie kommt allerdings auch zu dem Ergebnis, dass kein erhöhtes Risiko einer schweren Erkrankung bestehe. Zu möglichen Spätfolgen bei Kindern liegen allerdings keine Ergebnisse vor.

Zur Delta-Variante sei die Datenlage "international noch absolut offen", sagt auch Stiko-Chef Thomas Mertens dem WDR. "Es ist keineswegs bislang erwiesen, dass die Delta-Variante in dieser Altersgruppe schwerere Erkrankungen verursacht. Im Gegenteil: Es gibt auch Daten und Ergebnisse, die eher darauf hindeuten, dass die Delta-Variante weniger krank machend ist", so Mertens weiter. Stiko-Chef Mertens sagt, dass die Datenlage zur Delta-Variante weltweit noch "absolut offen" sei. (Archiv) Bildrechte: dpa

Sorgenvoller Blick nach Großbritannien

Im Allgemeinen entwickeln Kinder und Jugendliche weniger schwere Formen von Covid-19 als ältere Menschen. Doch weil auch sie sich anstecken und das Virus weitergeben können, würde ihre Immunisierung zur Eindämmung der Pandemie beitragen. Für echte Normalität sei nach Einschätzung von Karl Lauterbach eine Impfquote von mehr als 80 Prozent nötig.

Was eine weitere Ausbreitung der Delta-Variante für Deutschland bedeuten kann, zeigt ein Blick in die Länder, die bereits stark betroffen sind. In Großbritannien breitet sich das Coronavirus unter Schülern mit großem Tempo aus. Die Zahl der infizierten 5- bis 9-Jährigen sei nach Angaben der "Sunday Times" in der Woche zum 20. Juni im Vergleich zur Vorwoche um 70 Prozent gestiegen. Bei den 10- bis 14-Jährigen soll die Zahl der Infizierten um 56 Prozent angewachsen sein. Insgesamt 16.100 Schüler sollen wegen einer Infektion mit der Delta-Variante nicht in der Schule gewesen sein. In der Vorwoche waren es 10.600 Schüler. Die Zahl der infizierten Kindern in Großbritannien steigt stark an. (Archiv) Bildrechte: Colourbox.de

Schwere Verläufe bei Kindern möglich

"Man muss einfach erkennen: Entweder werden sie geimpft oder sie infizieren sich", schätzt Epidemiologe Dirk Brockmann die Lage gegenüber dem ZDF ein. Auch wenn die Corona-Verläufe bei Kindern und Jugendlichen in der Regel weniger schlimm" seien, würden Studien zeigen, "dass ein Prozent der Kinder hospitalisiert wird", so Brockmann weiter. Und auch da seien schwere Verläufe möglich.