Die Delta-Variante sei mit Blick auf die Sterblichkeit wahrscheinlich weniger gefährlich als andere Coronavirus-Varianten, so Rodeck. Man wisse, dass die Variante wahrscheinlich zu rund 60 Prozent ansteckender sei, sagte er. "Sie ist allerdings, was die Sterblichkeitsrate angeht, eher unterhalb der anderen Varianten anzusiedeln". Rodeck betonte allerdings, dass diese Einschätzung auf vorläufigen Daten aus Großbritannien beruhe, wo die Variante sich sehr stark verbreitet hat.

Für Kinder lägen bisher nur begrenzte Daten vor, sagte er, fügte aber hinzu: "Vermehrte stationäre Aufnahmen von Kindern infolge einer Deltavirusinfektion sind in England bislang nicht beobachtet worden." Er sei vorsichtig bei "Alarm-Meldungen" über Delta-Infektionen an verschiedenen Orten in Deutschland. "Man sollte hier abwarten, bis die Datenlage ausreichend ist, um die Gefährlichkeit der Delta-Variante bei Kindern wirklich beurteilen zu können."

In Großbritannien, wo die Delta-Variante bereits mehr als 90 Prozent der Fälle ausmacht, berichteten Betroffene nun am häufigsten über Kopfschmerzen, eine raue Kehle und vor allem eine laufende Nase. Der Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns tritt hingegen weit weniger auf. Damit könnte eine Corona-Infektion leicht mit einer Erkältung verwechselt werden, und das macht sie so gefährlich. Professor Tim Spector vom King's College London sagte der BBC: "Jeder, der glaubt, an Covid zu leiden, sollte einen Test machen." Der Epidemiologe leitet die landesweite "Zoe Covid Symptom Studie". Betroffene können ihre Daten in eine App eingeben, Forschende werten die Daten dann aus.