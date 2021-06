In den ersten Bundesländern haben die Sommerferien begonnen. Kein Wunder, dass es nach monatelangen Entbehrungen viele Menschen ins Ausland zieht. Die meisten der Länder sind keine Risikogebiete mehr. Doch in einigen von ihnen ist die hoch ansteckende Delta-Variante auf dem Vormarsch. Sollten diese zu Virusvaranten-Gebieten erklärt werden, müssen Urlauber - ob voll geimpft oder nicht - nach ihrer Rückkehr mit einer zweiwöchigen Quarantäne rechnen.

In Sachen Impfquote haben viele Deutsche neidvoll über den Ärmelkanal geblickt. Denn in Großbritannien ging es deutlich schneller voran als bei uns. Die sinkenden Infektionszahlen gaben der britischen Impfkampagne Recht. Bis zur Delta-Variante. Die soll im Vereinigten Königreich mittlerweile 90 Prozent der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ausmachen. Vom Auswärtigen Amt wurde Großbritannien zum Virusvarianten-Gebiet erklärt. Wer dort urlauben möchte, muss - unabhängig vom Impfstatus - sowohl nach der Ankunft als auch nach der Rückreise verpflichtend in Quarantäne.

Der harte Lockdown hat in Portugal schnell Wirkung gezeigt. Doch die ist seit Mitte Mai schon wieder Geschichte. Vor allem im Großraum Lissabon, an der Algarve und auf den Azoren steigt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus drastisch an. Mehr als 60 Prozent davon soll nach Angaben der portugiesischen Behörden die Delta-Variante ausmachen.



Aktuell wird auf dem portugiesischen Festland nur der Großraum Lissabon vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiet eingestuft, außerdem die Azoren. Das kann sich schnell in Richtung Virusvarianten-Gebiet ändern.