"Es bleibt uns leider keine andere Möglichkeit: Wir sind an den Versammlungsleiter der Demo herangetreten und haben ihm mitgeteilt, dass seine Versammlung polizeilich aufgelöst wird", teilte die Polizei am Samstagnachmittag auf dem sozialen Netzwerk Twitter mit. Rund 18.000 Menschen hatten sich in der Hauptstadt laut Polizei bei einer Kundgebung gegen die Corona-Politik der Regierung versammelt. Doch der geplante Demonstrationszug durch das Stadtzentrum konnte nicht starten. Die Schutzauflagen wurden von Beginn an nicht eingehalten, obwohl über Lautsprecherwagen die Teilnehmer mehrfach aufgefordert wurden, sich an die Mindestabstände zu halten und einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.