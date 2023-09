In der Lombardei in Italien, darunter in Gemeinden am Gardasee, gibt es offenbar einen Ausbruch des Dengue-Fiebers mit bisher sechs registrierten Fällen. Experten sind sich sicher, dass das Virus vor Ort von Mücken auf Menschen übertragen und nicht etwa eingeschleppt worden ist.



Die örtlichen Behörden reagieren mit Sicherheitsmaßnahmen, um die Krankheit einzudämmen: So gibt es eine Anti-Mücken-Verordnung und Spezialfirmen, die Insektizide versprühen.