Detmold: 15-Jährige soll dreijährigen Halbbruder erstochen haben

Mit diesem Foto fahndete die Polizei Detmold nach der 15-jährigen Tatverdächtigen. Bildrechte: Privat

Dreijähriger von der eigenen Schwester getötet worden?

Im nordrhein-westfälischen Detmold ist ein dreijähriger Junge mit einem Messer getötet worden. Tatverdächtig ist seine 15-jährige Halbschwester, teilte die Polizei in Bielefeld mit. Nach bisherigen Ermittlungen habe sie dem Jungen am Mittwochabend "mit einem Messer tödliche Verletzungen zugefügt" und sei anschließend geflohen. Es gebe mehrere Stichverletzungen, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Tatverdächtige zur Fahndung ausgeschrieben

Die Hintergründe der Tat, die sich in der heimischen Wohnung der polnischstämmigen Familie in einem Mehrfamilienhaus in Detmold zugetragen haben soll, sind bislang unklar. Die Polizei richtete umgehend eine 15-köpfige Mordkommission ein und fahndete mit Hochdruck nach dem flüchtigen Mädchen. Dabei kamen auch ein Hubschrauber und Hunde zum Einsatz.

Flüchtige Jugendliche am Donnerstagmorgen gefasst