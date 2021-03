Rischko ist so erfolgreich, dass sie sogar schon in den USA in der berühmten TV-Sendung "Good Morning America" Thema war. Doch auch hierzulande ebbt das Interesse der Medien nicht ab. "Das ist irre. So ein Echo habe ich mir absolut nicht träumen lassen", so die Rheinländerin. In Zeiten der Krise ist sie im Netz eine Mutmacherin. Dabei macht sie das alles "nur aus Spaß und Dollerei", wie sie sagt. Ihr rheinisches Motto: "Je öller, je döller" (Je älter, desto verrückter). 134.000 Follower hat sie bereits bei Tiktok, bei Instagram sind es 15.500 - Tendenz stark steigend. Die positive Resonanz treibt sie an.