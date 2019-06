Die deutsche Pkw-Maut ist von Beginn an umstritten. Nun hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) einer Klage stattgegegeben und entschieden, dass sie gegen EU-Recht verstößt. Die geplante Abgabe sei diskriminierend, weil die wirtschaftliche Last praktisch ausschließlich auf Autofahrern aus anderen EU-Staaten liege, entschied der EuGH. Hintergrund ist, dass deutsche Fahrzeughalter bei der Kfz-Steuer entlastet werden sollen.

Das Gericht kritisierte außerdem, dass Fahrzeughalter in Deutschland lediglich die jährliche Abgabe zahlen könnten und nicht die Möglichkeit hätten, "eine Vignette für einen kürzeren Zeitraum zu wählen, wenn eine solche der Häufigkeit, mit der sie diese Straßen nutzen, besser entspräche".



Damit sei klar, dass das Finanzierungssystem des Benutzerprinzip und Verursacherprinzip "in Wirklichkeit ausschließlich die Halter und Fahrer von in anderen Mitgliedstaaten zugelassenen Fahrzeugen betrifft, während für die Halter von in Deutschland zugelassenen Fahrzeugen weiterhin das Steuerfinanzierungsprinzip gilt."