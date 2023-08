So könnten etwa alle Beschäftigten des Bayer-Konzerns das Deutschlandticket als Jobticket zu einem Rabattpreis buchen. Die Rechnung funktioniert so: Der Konzern zahlt den Mindestzuschuss von 12,25 Euro monatlich. Die Verkehrsunternehmen geben dann noch einen Rabatt von fünf Prozent dazu. In Deutschland arbeiten rund 23.000 Menschen für Bayer.

Das Versicherungsunternehmen Ergo plane ebenfalls, seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an allen Standorten das Deutschlandticket günstiger anzubieten. Es gebe von der Firma 20 Euro "Ökozuschuss". Ähnliche Pläne gibt es dem Bericht zufolge bei der Post in Bonn.

Beim Westdeutschen Rundfunk (WDR) in Köln können Beschäftigte das Deutschland-Ticket zum Preis von 15 Euro im Monat buchen. Das sei möglich, weil die Zuschüsse für Jobtickets übertragen würden. Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) bietet das Ticket für einen Preis von 34,30 Euro an.

Zum 1. Mai soll in Deutschland das 49-Euro-Ticket eingeführt werden. Es soll in allen öffentlichen Nahverkehrsmitteln in Deutschland gelten, also im Bahn-Regionalverkehr, in Bussen, Straßenbahnen, U- und S-Bahnen.