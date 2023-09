So können Wechselwillige guten Gewissens auf Fahrten mit dem Pkw verzichten, bleiben per Bus und Bahn aber dennoch mobil. Derartige Tauschaktionen gibt es zwar für Senioren schon länger, seit der Einführung des Deutschlandtickets werden sie aber auch für weitere Zielgruppen angeboten. Beispiele für Tauschmöglichkeiten gibt es hier:

Lübeck: Beim Verzicht auf die eigene Fahrerlaubnis ist es in der Hansestadt möglich, ein Jahr kostenlos mit dem Deutschlandticket unterwegs zu sein - und zwar bundesweit in Bus und Bahn. Zusätzlich ist in Lübeck sogar die Priwallfähre als Fußgänger inklusive. Bei der Aktion handelt es sich um einen dreijährigen Modellversuch mit begrenzter Ticket-Anzahl. 2023 werden maximal 1.000 Deutschlandtickets vergeben, in den beiden Folgejahren jeweils 500. Wie genau der Wechsel vollzogen werden kann, erfahren Sie hier bei der Stadt Lübeck.