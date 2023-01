Dem Fahrgastverband Pro Bahn ist ein am Automaten erhältliches Ticket aber sehr wichtig. Außerdem fordert der Verband, dass das Ticket ohne Abonnement funktioniert - also nach Ablauf nicht extra gekündigt werden muss. "Unnötige Bürokratie schreckt die Menschen ab", betonte Malte Diehl, Landesvorsitzender von Pro Bahn für Niedersachsen und Bremen.

Ab dem Wintersemester 2023/2024 dürfen Studierende und Azubis in Bayern auf eine besonders günstige Version des Deutschlandtickets hoffen: CSU-Chef und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kündigte in einer internen CSU-Sitzung ein 29-Euro-Ticket an. Weitere Details dazu wurden bisher nicht bekannt.

Laut VDV soll es im Zeitraum Juni bis August 2022 rund eine Milliarde Fahrten pro Monat durch die Sondermaßnahme gegeben haben. Rund zehn Prozent davon wären sonst mit dem Auto erledigt worden. Dadurch seien über drei Monate rund 1,8 Millionen Tonnen CO2 eingespart worden. Das sei in etwa der gleiche Effekt, als hätte es ein Jahr lang ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen gegeben.



Jeder fünfte Käufer sei ein Neukunde gewesen, der den öffentlichen Nahverkehr normalerweise nicht nutze, so der VDV. Zum Einsatz gekommen sei das Ticket aber vor allem in Städten. In ländlichen Gebieten sei die Resonanz aufgrund der schlechteren Infrastruktur nur halb so hoch gewesen.