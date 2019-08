Er sollte im Idealfall nur einmal begangen werden, der schönste Tag im Leben. Als Braut trägt man dann auch nur einmal das pompöse, meist teure Hochzeitskleid. Nur einmal? Das kommt für Dawn Winfield-Hunt aus Großbritannien nicht in Frage! Den ersten Auftritt hatte ihr Brautkleid am 3. August natürlich auf der Hochzeit mit ihrem Mann Steve. Bereits am Tag danach aber kochte sie darin für Freunde.