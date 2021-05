Die meisten Menschen begleitet ihr gelbes Impfbuch seit der Kindheit. In Sachen Corona-Impfung steht nun ein digitales Update an: eine App namens CovPass. Die wird unter Führung des US-Technologiekonzern IBM für das Robert Koch-Institut entwickelt und soll den Beweis liefern, dass von einer Person nur wenig Ansteckungsrisiko ausgeht: Egal, ob sie nun geimpft, genesen oder frisch getestet ist.

Veröffentlicht werden soll CovPass noch im ersten Halbjahr 2021, also spätestens Ende Juni. Einmal als neue Funktion in der Corona-Warn-App, aber auch als eigenständiges Smartphone-App.

Darüber hinaus ist der CovPass auch für diejenigen wichtig, die noch keinen Impftermin hatten oder sich nicht impfen lassen möchten. Denn der digitale Impfnachweis in Deutschland soll nicht nur als Bescheinigung eines vollständigen Impfschutzes dienen, sondern auch offizielle negative Corona-Testergebnisse und überstandene Corona-Infektionen anzeigen können.

Laut Robert Koch-Institut ist CovPass lediglich ein Angebot. Wer die App nicht nutzen möchte oder kein Smartphone hat, kann weiterhin auf den gelben Impfpass, ein Arztattest (für Genesene) oder ein E-Mail-PDF vom Testzentrum zurückgreifen. Alternativ wird es einen Nachweis mit QR-Code auf Papier geben, der an einer Prüfstelle digital eingelesen werden kann.

Bei CovPass handelt es sich um die deutsche Umsetzung des grünen EU-Zertifikats für Geimpfte, Genesene und frisch Getestete. Die CovPass-App müsste demnach auch in anderen EU-Staaten als Nachweis akzeptiert werden.

CovPass-Nutzer sehen in der App einen QR-Code. Wird der in Theater, Restaurant oder Museum gescannt, werden Name, Geburtsdatum und ein Status angezeigt. Letzterer kann grün oder rot sein. Grün bedeutet geimpft, genesen oder getestet, Rot das Gegenteil. Damit man nicht heimlich den CovPass einer anderen Person nutzt, wird man zusätzlich seinen Personalausweis vorzeigen müssen.



Und: Die App soll nicht nur den Nachweis des Smartphone-Besitzers speichern können, sondern von mehreren Personen. Ähnlich wie bei digitalen Boarding-Pässen im Flugverkehr kann ein Elternteil die Nachweise für die gesamte Familie von einem Smartphone aus vorlegen.