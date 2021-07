Nach Sicherheitslücke Bald wieder digitale Impfnachweise in Apotheken

Um Restaurants zu besuchen oder einfach nur shoppen zu gehen, ist in einigen Ländern der Nachweis des Impfstatus' notwendig. Vereinfachen soll dieses Procedere ein digitaler Impfausweis, der europaweit anerkannt wird. Für deutsche Urlauber könnte das erstmal problematisch werden.



Denn bis auf Weiteres stellen deutsche Apotheken keine Impfnachweise mit QR-Code mehr aus. Die Ausgabe der Zertifikate sei, so der Deutsche Apothekerverband, in Rücksprache mit dem Bundesgesundheitsministerium gestoppt worden.