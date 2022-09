Heute wirft sich zum Oktoberfest jeder in Tracht, doch kaum zu glauben, aber wahr: Vor rund 30 Jahren waren Dirndl und Lederhosen im Festzelt noch die Ausnahme. Tracht? Das haben nur Leute vom Dorf getragen. Moderne Städter gingen viel lieber leger in Jeans zur Wiesn.

Mittlerweile hat sich die Tracht etabliert. Dirndl und Lederhosen sind gekommen, um zu bleiben. "Doch wie alles in der Welt der Mode unterliegen auch so klassische Teile wie Jankerl und Dirndl Trends", so Stylistin Anna Ovtchinnikova. Für 2022 gilt: Je traditioneller, desto modischer.

Die Münchner Stylistin Anna Ovtchinnikova greift bei Dirndl und Trachtenjacke bevorzugt zu Erdtönen und peppt diese mit zahlreichen Accessoires auf. Bildrechte: Anna Ovtchinnikova

Übrigens: Das Oktoberfest geht auf König Ludwig I. zurück: Denn anlässlich seiner Hochzeit mit Prinzessin Therese am 12. Oktober 1810 fanden in München zahlreiche private und öffentliche Veranstaltungen statt, es wurde tagelang gefeiert. Unter anderem fand am 17. Oktober ein Pferderennen statt, das als Geburtsstunde des Oktoberfestes gilt.

Die Basics: So sieht das perfekte Trachten-Outfit aus

Zuallererst: Auch wenn sich die Mode ständig ändert, gilt: Wer nicht direkt als Tourist oder Zugezogener entlarvt werden möchte, geht zum Oktoberfest in Tracht. Punkt. Wichtig ist dabei ein möglichst vollständiges Styling. Tracht von Head to Toe.

Für Frauen bedeutet das: Unters Dirndl gehört immer eine weiße Dirndlbluse, darüber eine Trachten-Strickjacke – gern mit Edelweiß-Applikationen. Dazu ein Trachtenhut, ein Haarreifen, Blumenkranz oder – wer es dezent mag – eine passende Flechtfrisur und bequemes Schuhwerk. So ein Wiesn-Abend kann lang werden …

Für die Herren: Lederhose, Trachtenhemd, Kniestrümpfe, Haferlschuhe und Janker oder Weste. Das Schöne: Ein Investment lohnt sich, denn so eine Lederhose wird von Jahr zu Jahr nur noch schöner.

So geht Lederhose! Elyas M'Barek setzt auf einen traditionellen Look mit Kniestrümpfen, Trachtenhemd, Janker und Weste. Bildrechte: IMAGO / Eventpress

Back to the roots: Tracht darf wieder wie Tracht aussehen

Sieht man sich in Trachtenhäusern um, fällt auf: Die Zeit der kurzen Blingbling-Dirndl in bunten Pastelltönen scheint vorbei zu sein. Dieses Jahr sind klassische, authentische Dirndl in gedeckten Farben und erdigen Tönen IN. Heißt auch: Es darf wieder etwas länger werden. Die Wahl-Münchnerin Anna Ovtchinnikova weiß: "Die Midilänge passt am besten zur Wiesn. Kurze Dirndl wirken zu verspielt und passen so gar nicht zur traditionellen Tracht. Als Faustregel gilt: Der Rock sollte mindestens eine Handbreit unters Knie oder ganz bis zum Knöchel reichen."

Das Beste: Die dezenten Farben und die neue Länge stehen den unterschiedlichsten Typen: "Jede Frau sieht in Erdtönen wie Khaki, Braun oder Beige elegant und weiblich aus", so die Meinung der Mode-Expertin. Aber: "Immer darauf achten, dass die Farbe zum Hautton passt."

Das perfekte Dirndl: Weniger ist mehr

Auch was Muster und Materialien betrifft, gilt: Lieber einen Gang runterfahren. Mit edlen, erwachsenen Modellen aus Leinen oder Baumwolle macht man dieses Jahr nichts falsch. Besonders schön dazu: Dirndlkorsagen aus Samt oder Einsätze aus Seide. Wer es besonders authentisch mag, wählt dazu eine hochgeschlossene Dirndlbluse mit halblangen Ärmeln aus Spitze. Wer mehr Haut zeigen möchte, kann sein Dekoltee mit einem V-Ausschnitt besonders schön in Szene setzen.

Hochgeschlossene Dirndlblusen stehen 2022 besonders hoch im Kurs. Bildrechte: dpa

Dirnd-Trends 2022: Nachhaltigekeit trifft Mode

Gerade was den Nachhaltigkeitsaspekt betrifft, machen zeitlose, dezente, aber hochwertige Dirndl Sinn.

Denn die Frau von heute denkt schon bis zur nächsten Wiesn und möchte lieber ein Dirndl besitzen, dass ihr hunderprozentig gefällt und dass sie jedes Jahr auf’s Neue mit Accessoires aufpeppen kann. Anna Ovtchinnikova

Der Tipp der Expertin: Dirndl in dezenten Farben können durch Schößchen oder Schürzen in verschiedenen Farben und Mustern verwandelt werden. "So sieht das Dirndl gleich ganz anders aus. Es entsteht ein völlig neuer Look."

Klassisch mit modernem Twist: Sie machen modisch alles richtig! Riccardo Simonetti, Cathy Hummels und Franziska Knuppe. Bildrechte: dpa

Materialmix ist 2022 bei den Herren ein Thema

Auch bei den Männern geht der Trend dahin, sich klassisch und schick, aber ja nicht zu auffällig zu kleiden. Ton-in-Ton ist angesagt. Trachtenhemd und Lodenweste dürfen gern aus einer Farbfamilie kommen.

Gelungener Wiesn-Look: H.P. Baxxter vereint gleich zwei Trends: Ton-in-Ton und Materialmix. Bildrechte: imago images/Future Image

Dafür kann mit den Materialien gespielt werden. "Für einen modernen Look sorgen sportliche Sweater oder Hemden aus Jeans oder Flanell zur Lederhose", so Anna Ovtchinnikova.

Aprops Lederhose: Mit ihr steht und fällt ein gelungener Look. Wichtig: Die perfekte Länge. "Nicht zu kurz und nicht zu lang darf sie sein – mindestens bis zum Knie."