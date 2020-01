Mittlerweile hört man kaum mehr was, vom ersten und bislang einzigen deutschen Papst der Neuzeit. Zurückgezogen lebt der Emeritus mit seinem Privatsekretär und engen Vertrauten Georg Gänswein im Kloster Mater Ecclesiae, mitten in den Vatikanischen Gärten. In der Öffentlichkeit sieht man ihn kaum mehr. Papst Benedikt bereite sich auf den Tod vor, ließ Gänswein die Öffentlichkeit im letzten Sommer wissen.

Doch Gäste empfangen Joseph Ratzinger und Monsignore Gänswein nach wie vor. So auch ein Filmteam des Bayerischen Rundfunks. Entstanden ist daraus eine halbstündige Doku. Tassilo Forchheimer und Ellen Trapp gehen in ihrem halbstündigen Film den Fragen nach, wie der Papst im Ruhestand lebt und wie es ihm geht.



Das Gehen falle ihm schwer, die Stimme sei schwach geworden, doch geistig sei er nach wie vor "topfit", heißt es. Auch seinen Humor habe sich der Bayer bewahrt. Sein Tagesablauf sei geregelt, Erzbischof Georg Gänswein als sein Sekretär stets an seiner Seite. In seinem Haus erinnere fast jede Wand an seine bayerische Heimat. Zu Wort kommen auch Wegbegleiter und Freunde, ziehen Bilanz und blicken zurück auf den bayerischen Papst, der jetzt im Ruhestand ist.



Ausgestrahlt wird "Klein Bayern im Vatikan" am 6. Januar um 11:15 Uhr im BR-Fernsehen, bereits ab dem 3. Januar ist die Reportage in der Mediathek zu sehen.