Im höheren Alter fällt die Immunantwort nach Impfungen insgesamt geringer aus. Deshalb können sogenannte Impfdurchbrüche häufiger zu einem schweren Covid-19-Verlauf führen, begründet die Stiko ihre Empfehlung. Und: Die Altersgrenze von 70 Jahren ist nicht in Stein gemeißelt. In Pflegeeinrichtungen kann die Auffrischimpfung wegen eines erhöhten Ausbruchsrisikos auch Senioren unter 70 Jahren verabreicht werden.



Für Senioren in Deutschland sind die Booster nicht neu. Seit Anfang September ist der dritte Piks für ältere Senioren zugelassen. In Anspruch genommen haben ihn bislang rund 921.000 Menschen. Aufgefrischt wird in der Regel nach rund sechs Monaten.