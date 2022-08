Hamburg Ein Toter nach mutmaßlicher Drogen-Orgie in Hotel auf Reeperbahn

Nach dem mutmaßlichen Konsum von Drogen in einem Hamburger Hotel ist ein Mann tot in seinem Zimmer aufgefunden worden. Drei weitere Beteiligte mussten mit Vergiftungserscheinungen in ein Krankenhaus gebracht werden - darunter ein erst 13-jähriges Mädchen.