Nach der Festnahme eines Sohns des inhaftierten Drogenbosses "El Chapo" Guzmán haben sich in Mexiko mutmaßliche Bandenmitglieder und Sicherheitskräfte Kämpfe geliefert. So wurden in der Stadt Culiacán Busse und Lastwagen auf den Straßen quergestellt und Fahrzeuge in Brand gesteckt. Schüsse waren zu hören.

Bewaffnete griffen außerdem den örtlichen Flughafen und eine Kaserne an. Angesichts der Kämpfe riefen die mexikanischen Behörden die Menschen in Sinaloa auf, in ihren Häusern zu bleiben. Schulen, öffentliche Gebäude und der Flughafen von Culiacán wurden geschlossen. In Culiacan im Bundesstaat Sinaloa kam es nach der Festnahme des "El Chapo"-Sohns zu Gewaltausbrüchen. Bildrechte: dpa

Nach Einschätzung von US-Behörden betreibt Guzmán eine Reihe von Labors zu Herstellung von Methamphetamin und stellt dort pro Monat rund zwei Tonnen der Droge her. Zudem soll er diverse Morde angeordnet haben.

Wer ist eigentlich "El Chapo"?

"El Chapo", der Vater des nun Festgenommenen, war einer der mächtigsten Drogenhändler der Welt. Der frühere Chef des Sinaloa-Kartells schmuggelte tonnenweise Kokain und Heroin in die USA und verdiente damit Milliarden. Zudem soll er für bis zu 3000 Morde verantwortlich sein. Zweimal brach "El Chapo" aus Hochsicherheitsgefängnissen in Mexiko aus. Nach seiner letzten Festnahme wurde er in die USA ausgeliefert und dort zu lebenslanger Haft verurteilt. Mario Guzman, früherer Drogenboss mit Namen "El Chapo" Bildrechte: dpa

Nach wem wird noch gefahndet?

Spektakuläre Festnahmen wie die von Guzmán und seinem Vater lenken den Blick immer wieder auf die großen internationalen Fahndungslisten. Wer ist drauf und warum? Wie hoch sind die Belohnungen? Wer googelt, wird schnell fündig. Aber ein Ranking der meistgesuchten Verbrecher der Welt gibt es so nicht – weder beim FBI, noch bei anderen Diensten. Offenbar sind alle Gesuchten auf der Liste gleich wichtig und manche Fahndungen laufen schon seit vielen Jahren.

Am bekanntesten ist sicherlich die Auflistung der "Ten Most Wanted Fugitives" des FBI. Die Liste gibt es seit 1950 und geht auf den umstrittenen FBI-Direktor J. Edgar Hoover zurück. Seit Einführung der Liste standen laut FBI 529 Personen darauf, 163 konnten aufgrund diverser Veröffentlichungen, etwa in Medien, gefasst werden. Das FBI unterscheidet auf seiner Internetseite nach diversen Kategorien, wie etwa Terrorismus und Kidnappern. Der legendäre FBI-Direktor J. Edgar Hoover Bildrechte: dpa

FBI sucht die "Kryptoqueen"

Eine der wenigen Frauen, nach denen das FBI gerade sucht ist die gebürtige Bulgarin Ruja Ignatova. Für Informationen, die zu ihrer Festnahme führen, zahlt das FBI bis zu 100.000 Dollar. Die Juristin ist die mutmaßliche Erfinderin der frei erfundenen Kryptowährung "Onecoin" und seit 2017 spurlos verschwunden. Ihr wird milliardenschwerer Anlagebetrug vorgeworfen. Über Ignatova gibt es in der ARD Mediathek eine Doku-Serie. Mit diesem Bild fahndet das FBI nach Ruja Ignatova. Bildrechte: dpa

Fahndungslisten in Europa

Die Liste der Menschen, nach denen international gefahndet wird, ist schier endlos - und manchmal auch unübersichtlich. Auch auf der Internetseite von Europol gibt es eine Fahndungsliste, die jedoch nicht nach Taten unterscheidet, die den Gesuchten vorgeworfen werden. So findet man dort mutmaßliche Betrüger neben mutmaßlichen Mördern und Drogenhändlern. Unter dem Punkt "Game over – You could bring them down" (zu Deutsch: Du könntest sie zur Strecke bringen) wird erklärt, wie wichtig Hinweise sind.

Recht nüchtern, man möchte fast sagen typisch deutsch, kommt die Fahndungsliste des Bundeskriminalamts (BKA) daher. Relativ einfach kann man hier auch Hinweise zu den gesuchten Personen loswerden. Netter Serivce: Auf einer eigenen Q&A-Seite werden rechtliche Hintergründe zum Thema Öffentlichkeitsfahndung erklärt.