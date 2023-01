Alkohol E-Scooter: Kommt eine höhere Promillegrenze?

Hauptinhalt

Fachleute haben eine Anlehnung der Promillegrenze für E-Scooter-Fahrer an die von Fahrradfahrern gefordert. Bisher orientiert sich der Wert an dem für Autos. Das Thema dürfte auf dem kommenden Verkehrsgerichtstag in Goslar (25. – 27. Januar) heiß diskutiert werden.