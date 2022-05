Betroffen sind bzw. waren unter anderem Filialen von Aldi Nord, Edeka sowie der Edeka-Tochter Netto. Teilweise sollen auch in Filialen von Kaufland, Rossmann und an einzelnen Tankstellen Kartenzahlungen nicht möglich sein. Nicht betroffen von den Problemen bei der EC-Kartenzahlung sind die Supermärkte Aldi Süd, Rewe, Penny, Lidl und Toom-Baumärkte. Sie nutzen das betroffene Gerät nicht.

Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte in den nächsten Tagen beim Einkaufen ausreichend Bargeld in der Tasche haben. Denn auch das Geldabheben ist in den betroffenen Supermärkten aktuell nicht möglich. Bankautomaten sind dagegen nicht von der Störung betroffen.



Die meisten Supermärkte, Tankstellen und Einzelhändler weisen ihre Kunden bereits am Eingang darauf hin, wenn bei ihnen aktuell nicht mit Karte bezahlt werden kann.



dpa/BRISANT