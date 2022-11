Ehlers-Danlos-Syndrom ist ein Sammelbegriff für eine Gruppe von erblich bedingten Bindegewebserkrankungen. Das ist auch der Grund, weshalb die Symptome so vielfältig und unterschiedlich auftreten, denn Bindegewebe findet sich überall im Körper. Beispielsweise kann das Bindegewebe in der Wand des Darms geschädigt sein, so dass die Nahrung schlechter durch das Verdauungssystem fließen kann. Hauptsächlich sind jedoch Gelenke, Haut, Blutgefäße und innere Organe betroffen.



Haut und Gelenke lassen sich bei Betroffenen extrem dehnen (Hautüberdehnbarkeit und Gelenkhypermobilität), die Haut ist sehr dünn und neigt zu Blutergüssen. Noch undiagnostizierte Patienten suchen deswegen oft zuerst bei einem Hautarzt Hilfe.



Das sind die häufigsten Symptome auf einen Blick:





Gelenkprobleme (z.B. Schmerzen oder Hypermobilität)

Hautprobleme wie häufige Blutergüsse oder schlechte Wundheilung

Hautüberdehnbarkeit

Gefäßrupturen, Organschäden oder Aneurysma in der Vorgeschichte oder bei einem Angehörigen ersten Grades

Müdigkeit und Erschöpfung