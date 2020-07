Gefährliche Haare Das sollten Sie über Eichenprozessionsspinner wissen

Hauptinhalt

Er ist für Menschen und Bäume schädlich und breitet sich immer weiter aus. Jedes Jahr aufs neue haben einige Kommunen in Deutschland Mühe, dem Eichenprozessionsspinner Herr zu werden. Doch was macht die Raupen des Nachtfalters so gefährlich und wie kann man sie bekämpfen?