Ob Obst, Gemüse, Bücher oder Socken - fast alles ist in Plastik verpackt. Selbst in Duschbad und Shampoo finden sich - für das menschliche Auge nicht sichtbar - zahlreiche Mikroplastik-Partikel. Zugegeben, ein folienfreies Leben ist nicht ganz einfach. Doch vielleicht kommt es auch gar nicht darauf an, von heute auf morgen ALLEN Kunststoff aus dem Alltag zu verbannen. Der WWF gibt Tipps, wie man im eigenen Haushalt damit beginnen kann. 1. Überflüssige Einwegprodukte aus dem Alltag verbannen Plastikteller und -besteck, Trinkhalme und Rührstäbchen sind leicht ersetzbar. Greifen Sie bei der nächsten Party auf Mehrweggeschirr zurück oder bieten Sie nur solche Getränke und Snacks an, die ohne das überflüssige Plastik auskommen. 2. "Unverpackt"-Läden In Supermärkten und Discountern hat man als Kunde kaum die Chance, unverpackte Lebensmittel zu kaufen. Dafür gibt es mittlerweile immer mehr "Unverpackt"-Läden. Oder wie wäre es mit einem Wochenendeinkauf auf dem Markt? 3. Mehrfach verwendbare Tragetaschen Ob aus Plastik oder Papier - die Ökobilanz von Einweg-Tragetaschen ist miserabel. Oft werden auch Mehrweg-Tragetaschen in den Läden angeboten. Noch besser: Den eigenen Rucksack oder Einkaufsbeutel mitbringen! 5. Obst und Gemüse lose kaufen Schnell wird das Obst in die kleine, durchsichtige Plastiktüte gefüllt, weil man den Einkauf ungern lose aufs Band legen möchte - oder es liegt bereits verpackt im Regal. Bringen Sie eigene Mehrwegbeutel mit oder zumindest Plastiktüten, die sich bereits zu Hause angesammelt haben.

6. "To stay" statt "To go"

Mal schnell unterwegs einen Becher Kaffee geholt oder das Essen mitgenommen, statt vor Ort zu essen - wer kennt das nicht? Die Alternative: Fast alle Geschäfte akzeptieren mitgebrachte Mehrwegbecher oder Dosen.



7. Bei Kosmetik auf Inhaltsstoffe achten

Flüssigseife, Peelingcreme, Duschgel, Shampoos und sogar Sonnencreme: Mikroplastik versteckt sich in vielen dieser Produkte - unter diversen Namen. Besser: Feste Seife für die Körperhygiene nutzen, die kommt mit weniger oder ganz ohne Plastik aus.



8. Kleidung aus Naturmaterial

Achten Sie auf Naturmaterialien! Häufig sind Sport- und Outdoorkleidung aus Synthetikmaterialien, aus denen sich bei jedem Waschen kleine Plastikpartikel lösen, die nicht gefiltert werden können und so in unsere Gewässer gelangen. Ganz ohne Müll, aber dafür mit richtig viel Spaß, kommen Klamottentauschpartys mit Freundinnen und Freunden daher - so erhalten ältere Kleidungsstücke ein zweites Leben und Plastik wird ganz nebenbei vermieden.



9. Müll trennen

Landet der ganze Müll im selben Mülleimer, wird er als Restmüll verbrannt und erzeugt Treibhausgase. Auch Recycling kann energieaufwändig sein, ist aber trotzdem besser. Auch wenn es im Alltag manchmal mühsam ist: Konsequente Mülltrennung ergibt durchaus Sinn.



10. Müll sammeln

Am Strand, am See, am Flussufer - Plastikmüll in der Natur ist ein trauriger Anblick und beeinträchtigt das Leben vieler Tiere. Ärmel hochkrempeln und Müll sammeln schafft Abhilfe!