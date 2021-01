Jahresrückblick Nicht alles schlecht: Ein Jahr Coronavirus

Hauptinhalt

Am 27. Januar 2020 wurde der bundesweit erste Corona-Fall gemeldet: ein Mitarbeiter des Autozulieferers Webasto in Bayern. Danach veränderte sich unser Leben radikal. Dennoch: Eine Krise macht erfinderisch. Und hat positive Seiten in uns hervorgebracht.