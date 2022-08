Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sind im Jahr 2019 in Deutschland 14.400 Zwillinge zur Welt gekommen. Der Trend zur Mehrlingsgeburt steigt somit immer weiter. Zum Vergleich: 2012 wurden "nur" 11.648 Zwillinge geboren. Seit den 1980er-Jahren hat sich der Anteil an Mehrlingsgeburten sogar verdoppelt.

Was dahinter steckt? Mediziner sehen die Gründe darin, dass sich immer mehr Frauen künstlich befruchten lassen und die Bevölkerung im Durchschnitt fitter ist als noch vor ein paar Jahren. Außerdem: Die Wahrscheinlichkeit einer Mehrlingsgeburt steigt mit dem Alter. Im Jahr 2019 waren 26 Prozent der Mütter von Mehrlingen zwischen 35 und 39 Jahre alt.

Doch das sind nicht die einzigen Infos über Zwillinge, die wir in petto haben.

Starten wir gleich mit dem vielleicht kuriosesten Fakt: Zwillinge müssen nicht zwangsläufig ein und denselben biologischen Vater haben. Wie das gehen soll? Eine Frau kann hormonell bedingt zeitgleich zwei Eizellen produzieren. Wenn sie in sehr kurzem Abstand Sex mit zwei Männer hat, kann es sein, dass erst die eine und dann die andere Eizelle befruchtet wird.

Tatsächlich sind viel mehr Zwillinge zwei- als eineiig. Das schreibt unter anderem die Website familie.de . Die Wahrscheinlichkeit, ein eineiiges Zwillingspärchen zu bekommen, liegt also nur bei 4:1000. An dieser Rate ändert sich tatsächlich seit den 1980er-Jahren kaum etwas. Jedoch werden immer mehr zweieiige Zwillinge geboren.

Exakt identische Fingerabdrücke gibt es so gut wie nicht. Bildrechte: MDR/Karsten Möbius

Eineiige Zwillinge müssen sich nicht in jedem Detail gleichen. Denn je früher sich das befruchtete Ei in zwei Embryonen spaltet, umso unterschiedlicher entwickeln sich auch die Fingerabdrücke. Die Abdrücke sind sich zwar sehr, sehr ähnlich, lassen sich aber mit der richtigen Technik voneinander unterscheiden.

Dass Zwillinge mitunter an unterschiedlichen Tagen geboren werden, kommt häufiger vor als gedacht. Doch wahrscheinlich wussten nur die wenigsten, dass Zwillinge auch mit mehreren Monaten Abstand geboren werden können. So geschehen 2015 in Paderborn, wie unter anderem der "Stern" berichtete: Da kam erst ein Junge auf die Welt und sechs Wochen später sein Schwesterchen.