Glücksspiel "El Gordo" - Die Gewinner von Spaniens Weihnachtslotterie stehen fest

In Spanien war schon am 22. Dezember Bescherung – zumindest so ähnlich. Denn kurz vor Heiligabend wurde die traditionelle Weihnachtslotterie ausgespielt – in Spanien ein Mega-Event, bei dem die ganze Nation mitfiebert. Im Gegensatz zu anderen Lotterien gibt es in Spanien zahlreiche Gewinner, auf die der Lostopf mit 2,5 Milliarden Euro nun aufgeteilt wird.