Wegen der Corona-Krise in diesem Jahr wird die Anzahl der Kinderkrankentage aufgestockt. Das hat die Koalition am Dienstag beschlossen. Elternpaare bekommen jeweils fünf weitere Tage, Alleinerziehende zusätzliche zehn Tage bezahlt.

Als "nicht erhebliche Zeit" gilt in der Regel ein Zeitraum von höchstens fünf Tagen am Stück. Achtung: Im Arbeitsvertrag können individuelle Regelungen stehen, z.B. dass der Arbeitgeber grundsätzlich kein Kinderkrankengeld zahlt! Dann springt die Krankenkasse ein. Statt vollem Gehalt gibt es dann Krankengeld. Voraussetzung ist ein Attest vom Kinderarzt am ersten Krankheitstag.