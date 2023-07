Noch sind es nur Pläne, sollten die aber durchgesetzt werden, würde einigen Familien in Deutschland viel Geld fehlen. Bundesfamilienministerin Lisa Paus will Einsparungen beim Elterngeld für besonders gut verdienende Paare. Konkret heißt das: Wer vor der Geburt des Kindes über ein Jahreseinkommen von mindestens 150.000 Euro (pro Paar) verfügt, soll künftig kein Elterngeld mehr bekommen. Ob das so kommt, darüber muss nun die Bundesregierung beraten.