Es ist eine unglaubliche Geschichte: Im US-Bundesstaat Oregon kamen im Oktober 2022 die Babys Lydia und Timothy zur Welt. Wie der US-Sender CNN berichtet, wurden sie vor dreißig Jahren gezeugt. Als Embryonen hatten sie dann 29 Jahre und zehn Monate auf Eis gelegen.



Das Ehepaar Ridgeway aus Portland wollte seine Familie erweitern - per Embryonenspende. Im März 2022 wurden Rachel Ridgeway dafür drei Embryos eingesetzt, die als "überzählig", also ungenutzt, bei ungefähr minus 200 Grad Celsius in flüssigem Stickstoff aufbewahrt worden waren. Und zwar seit dem 22. April 1992.