Émiles ungeklärtes Schicksal hält ganz Frankreich in Atem. Nach einem Bericht der französischen Tageszeitung "Le Figaro" hatten seine Großeltern den Jungen am Samstagabend nur kurz aus den Augen verloren. Ihr Haus liegt in dem 130-Einwohner-Bergdorf Le Vernet in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur.



Zwei Nachbarn hätten Émile am Samstag noch einen Weg vor dem Haus seiner Großeltern hinunterlaufen sehen. Dann verlor sich seine Spur.