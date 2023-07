Die Fahnder schließen mittlerweile nicht aus, dass möglicherweise auch ein Tier mit dem Verschwinden von Émile zu tun haben könnte. Denkbar sei ein Angriff durch einen Greifvogel, berichtete unter anderem der TV-Sender BFMTV unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Weitere Hypothesen seien laut der Behörde ein Unfall, ein Verbrechen oder auch eine Verwicklung der Familie. In dem abgelegenen Bergdorf hatten Einwohner auch über den Angriff eines Wolfes spekuliert. Dass Wölfe Menschen angreifen, ist aber extrem selten. François Balique, Bürgermeister des kleinen Bergdorfs, sagte unter anderem dem französischen Radiosender "franceinfo", dass er eine Entführung für unwahrscheinlich halte, da es in Vernet sehr friedlich sei. Für wahrscheinlicher halte er, dass sich der Junge in der bergigen Umgebung verlaufen und sich irgendwo versteckt habe.

Émiles ungeklärtes Schicksal hält ganz Frankreich in Atem. Nach einem Bericht der französischen Tageszeitung "Le Figaro" hatten seine Großeltern den Jungen am Samstagabend nur kurz aus den Augen verloren. Ihr Haus liegt in dem 130-Einwohner-Bergdorf Le Vernet in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur.



Zwei Nachbarn hätten Émile am Samstag noch einen Weg vor dem Haus seiner Großeltern hinunterlaufen sehen. Dann verlor sich seine Spur.