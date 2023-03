Es ist der Horror für alle Eltern: Das eigene Kind wird vermisst. Für eine Familie aus Kiel war das seit Freitag leider bittere Realität. Fieberhaft suchte die Polizei nach der elfjährigen Emily. Weil alle Suchmaßnahmen am Wochenende nichts brachten, bat die Polizei auch die Bevölkerung um Mithilfe.

Emily wurde zuletzt am Freitagmittag im Kieler Stadtteil Hassee gesehen. Die Suche konzentrierte sich auf mögliche Aufenthaltsorte in der Innenstadt, dem Ostufer, Heikendorf und Emkendorf. Nirgends wurde die 11-Jährige gefunden.

Nun die gute Nachricht: Emily ist wieder zu Hause bei ihren Eltern. "Die vermisste Elfjährige ist am frühen Dienstagnachmittag auf dem Kieler Ostufer angetroffen worden", schreibt die Kieler Polizei in einer Mitteilung. "Sie befindet sich nun wieder bei Erziehungsberechtigten. Eine Straftat steht nach derzeitigem Stand nicht in Verbindung mit ihrem Verschwinden."