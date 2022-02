Vor Bund-Länder-Gipfel Ende der Corona-Maßnahmen am 20. März?

Bekommt nun auch Deutschland endlich seinen "Freedom Day"? Die Beschlussvorlage für den Bund-Länder-Gipfel am kommenden Mittwoch (16. Februar) macht Hoffnung. Demnach könnten die meisten der aktuell geltenden Corona-Beschränkungen zum Frühlingsbeginn Geschichte sein. Lediglich die Maskenpflicht in Innenräumen wird uns wohl noch länger begleiten.



In Stein gemeißelt sind die geplanten Lockerungen allerdings noch nicht. Die aktuell kursierende Vorlage ist vom Bundeskanzleramt und dem Vorsitzland der Ministerpräsidentenkonferenz, Nordrhein-Westfalen, erarbeitet worden. Da bis zum Gipfel am Mittwoch noch weitere Gespräche folgen sollen, kann es durchaus noch zu einigen Änderungen kommen. Aktuell geplant ist, die Lockerungen in drei Schritten umzusetzen.