Am 16. Februar haben sich Bundeskanzler Olaf Scholz und die Länderchefs zu einem weiteren Corona-Gipfel getroffen. Ab dem 20. März soll ein Großteil der Corona-Beschränkungen entfallen. Bis dahin werden sie stufenweise abgebaut. Maskenpflicht in Bus und Bahn oder in geschlossenen Räumen von Publikumseinrichtungen und Mindestabstände bleiben allerdings bestehen.



Nach "diesen langen zwei Jahren" habe das Land es verdient, dass es wieder besser werde, sagte Scholz.