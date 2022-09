Der öffentliche Druck vor den Verhandlungen der Ampel-Koalition war hoch: Im Vorfeld drohte die Gewerkschaft Ver.di mit Protesten, falls die Entlastungen zu gering ausfallen sollten. Das kündigte Frank Werneke, Chef der Gewerkschaft Ver.di, in der "Augsburger Allgemeinen" an.



"Um die finanziellen Härten durch die Energiepreis-Explosion auszugleichen, muss der Staat noch einmal 20 bis 30 Milliarden Euro in diesem Jahr zusätzlich in die Hand nehmen." Das jetzt beschlossene Entlastungspaket hat ein Gesamtvolumen von sogar 65 Milliarden Euro und liegt damit deutlich über dem Volumen der beiden bisherigen Pakete. Dennoch hat Bundeskanzler Olaf Scholz weitere Entlastungen nicht ausgeschlossen.