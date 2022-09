Nun soll alles ganz schnell gehen: Bundeskanzler Olaf Scholz verkündete schon am Mittwoch (31.08.22) nach einer Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg, dass die Arbeiten am neuen Entlastungspaket "bald" abgeschlossen werden würden. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios will der Koalitionsausschuss bereits ab Samstagmorgen über weitere Hilfen beraten.

Ziel der Ampelkoalition sei es, "ein sehr präzises" und "sehr maßgeschneidertes Entlastungspaket" auf die Beine zu stellen. Es müsse darum gehen, "dass die Preise nicht durch die Decke schießen", so dass Bürger und Unternehmen "diese schwierige Zeit gut durchstehen können". Bundesfinanzminister Christian Lindner fordert: "Wir brauchen ein wuchtiges Paket für Entlastungen in der ganzen Breite der Gesellschaft."

Der öffentliche Druck ist hoch: Die Gewerkschaft Ver.di droht mit Protesten, falls die Entlastungen zu gering ausfallen sollten. Das kündigte Frank Werneke, Chef der Gewerkschaft Ver.di, in der "Augsburger Allgemeinen" an. "Um die finanziellen Härten durch die Energiepreis-Explosion auszugleichen, muss der Staat noch einmal 20 bis 30 Milliarden Euro in diesem Jahr zusätzlich in die Hand nehmen."