Türkei und Syrien auf Hilfe angewiesen

Weder die Türkei noch Syrien können der Katastrophe alleine Herr werden. Die Türkei hat um internationale Hilfe gebeten - und aus Deutschland erste Zusagen erhalten. Nothilfeteams der Malteser International und anderer Hilfsorganisationen haben sich bereits auf den Weg in das Krisengebiet gemacht.



Möchten auch Sie den Menschen in der Türkei und Syrien helfen, ist es zunächst am sinnvollsten, die vor Ort agierenden Organisationen zu unterstützen. Möchte man nicht einer den Vorzug geben, ist das gemeinsame Spendenkonto von "Bündnis Entwicklung Hilft" und "Aktion Deutschland Hilft" eine gute und seriöse Wahl.

Gemeinsames Spendenkonto: "Bündnis Entwicklung Hilft" und "Aktion Deutschland Hilft"

"Bündnis Entwicklung Hilft" und "Aktion Deutschland Hilft" rufen mit folgendem Konto gemeinsam zu Spenden auf:



BEH und ADH

IBAN: DE53 200 400 600 200 400 600

BIC: COBADEFFXXX

Stichwort: ARD/Erdbeben Türkei und Syrien

www.spendenkonto-nothilfe.de

"Bündnis Entwicklung Hilft" ist ein Zusammenschluss von Brot für die Welt, Christoffel-Blindenmission, DAHW, Kindernothilfe, medico international, Misereor, Plan International, terre des hommes und Welthungerhilfe. German Doctors und Oxfam sind assoziierte Mitglieder.

www.entwicklung-hilft.de

"Aktion Deutschland Hilft" ist ein Zusammenschluss von 23 deutschen Hilfsorganisationen, darunter action medeor, ADRA, Arbeiter-Samariter-Bund, AWO International, CARE Deutschland, Habitat for Humanity, HELP - Hilfe zur Selbsthilfe, Johanniter-Unfall-Hilfe, Malteser Hilfsdienst, World Vision Deutschland, Der Paritätische (darüber aktiv: arche Nova, Bundesverband Rettungshunde, Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners, Hammer Forum, Handicap International, Help Age Deutschland, Kinderverband Global-Care, LandsAid, SODI und Terra Tech).

www.aktion-deutschland-hilft.de

Wer kein Geld spenden möchte: Wie kann man außerdem helfen?

Nicht jeder kann und möchte Geld spenden, um den Menschen im Erdbebengebiet zu helfen. Sie können die Betroffenen mit Sachspenden oder auch ihrer Arbeitskraft unterstützen.

Sachspenden und Hilfe bei Organisation der Spenden

In den ersten Städten nehmen Kirchen, Hilfsorganisationen und Vereine Sachspenden entgegen, die mit einem Hilfskonvoi in die Krisenregion gebracht werden. Ein prüfender Blick in die heimischen Schränke kann also nicht schaden. Auch den Vereinen beim Sortieren und Verpacken der Spenden zu helfen, ist letztlich eine Hilfe für die Betroffenen in den Krisengebieten.



Benötigst werden insbesondere:

Verbandszeug,

rezeptfreie Medikamente,

Windeln,

stilles Mineralwasser in verschlossenen PET-Flaschen,

Babynahrung,

Shampoo,

Seife,

Hygieneartikel für Frauen,

haltbare Lebensmittel in Konserven,

Isomatten und Schlafsäcke,

Decken und

Winterkleidung.

Ein offenes Ohr für die Familien Betroffener in Deutschland