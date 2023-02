Möchten auch Sie den Menschen in der Türkei und Syrien helfen, ist es zunächst am sinnvollsten, die vor Ort agierenden Organisationen zu unterstützen. Möchte man nicht einer den Vorzug geben, ist das gemeinsame Spendenkonto von "Bündnis Entwicklung Hilft" und "Aktion Deutschland Hilft" eine gute und seriöse Wahl.

"Aktion Deutschland Hilft" ist ein Zusammenschluss von 23 deutschen Hilfsorganisationen, darunter action medeor, ADRA, Arbeiter-Samariter-Bund, AWO International, CARE Deutschland, Habitat for Humanity, HELP - Hilfe zur Selbsthilfe, Johanniter-Unfall-Hilfe, Malteser Hilfsdienst, World Vision Deutschland, Der Paritätische (darüber aktiv: arche Nova, Bundesverband Rettungshunde, Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners, Hammer Forum, Handicap International, Help Age Deutschland, Kinderverband Global-Care, LandsAid, SODI und Terra Tech). www.aktion-deutschland-hilft.de

In den ersten Städten nehmen Kirchen, Hilfsorganisationen und Vereine Sachspenden entgegen, die mit einem Hilfskonvoi in die Krisenregion gebracht werden. Ein prüfender Blick in die heimischen Schränke kann also nicht schaden. Auch den Vereinen beim Sortieren und Verpacken der Spenden zu helfen, ist letztlich eine Hilfe für die Betroffenen in den Krisengebieten.



Benötigt werden insbesondere: