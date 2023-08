Das ist mal eine richtig schlechte Nachricht: Die Menschheit hat ihre für das gesamte Jahr 2023 zur Verfügung stehenden ökologischen Ressourcen der Erde bereits am 2. August aufgebraucht. Der 2. August ist der US-Umweltorganisation Global Footprint Network zufolge in diesem Jahr der sogenannte Erdüberlastungstag.

Die Organisation schätzt und berechnet, was die Natur ohne Verluste im Jahr produzieren und absorbieren kann. Dabei geht es unter anderem um Rohstoffe, Trinkwasser, Nahrungsmittel sowie um menschengemachten Müll und CO2-Emissionen. Das stellt sie dem gegenüber, was die Menschen mit ihrer Lebens- und Wirtschaftsweise verbrauchen. So legt sie den Tag fest, an dem alle Ressourcen des Jahres verbraucht sind.