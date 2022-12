Es ist der 13. Februar 1969. Der Chirurg Rudolf Zenker transplantiert als erster in Deutschland ein menschliches Herz. Nur etwas mehr als ein Jahr zuvor, im Dezember 1967, war in Kapstadt die weltweit erste Herztransplantation gelungen. In München operiert ein 30-köpfiges Team, bestehend aus Chirurgen, Operationsschwestern und Anästhesisten, unter Leitung des Herzchirurgen - der Eingriff dauert acht Stunden. Das Team hatte sich mehr als ein Jahr lang akribisch auf den Einsatz vorbereitet, so die Deutsche Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie. Und zunächst sieht alles nach einem Erfolg aus.

Rudolf Zenker (l.) und seine Kollegen einen Tag nach der ersten Herztransplantation. Bildrechte: dpa