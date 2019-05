In einem ersten Schritt wird den Patientinnen eine Scheide angelegt. In Tübingen wurden so 560 Frauen behandelt. Ein zweiter Schritt wäre eine Gebärmuttertransplantation. Davon wurden in Tübingen bislang drei durchgeführt. Zwei der Frauen brachten nun Kinder zur Welt - darunter eine 26-Jährige, der im Oktober 2016 deutschlandweit erstmalig ein Uterus transplantiert wurde. In beiden Fällen waren die Spenderinnen die eigenen Mütter.