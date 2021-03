Bis zum Sommer soll ein einheitlicher Impfausweis das Reisen innerhalb der EU erleichtern. Ermöglichen soll das ein "grünes Zertifikat", das darüber Aufschluss gibt, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Mensch das Coronavirus weiterverbreiten kann. Die EU-Kommission hat dazu jetzt eine Verordnung vorgestellt, die nationale Behörden dazu verpflichten soll, ihren Bürgern das besagte Dokument (mindestens) auf Anfrage auszustellen. Nun ist es an den 27 Mitgliedsstaaten, diese anzunehmen und aktiv zu werden.

Die Kommission nennt den geplanten Impfnachweis "Digitales Grünes Zertifikat". Es soll sowohl digital als auch (ausgedruckt) in Papierform gelten. Jeder Bürger eines EU-Mitgliedsstaates soll das Zertifikat kostenlos bekommen.



Zentraler Punkt ist ein QR-Code, der die Sicherheit und Echtheit des Dokuments garantiert. Die EU-Kommission will eine technische Plattform entwickeln, damit die Zertifikate in allen EU-Staaten überprüft und anerkannt werden können. Persönliche Daten sollen dabei nicht hinterlegt oder ausgetauscht werden.